INE pide comparecer a audiencias de consejerías

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un escrito en el que solicitó comparecer como tercero interesado en el procedimiento administrativo contra consejerías del INE, por una votación relativa a la revocación de mandato de 2022.

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE inició un procedimiento administrativo contra consejerías y exconsejerías del INE que votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato ante la falta de recursos en su presupuesto aprobado, mientras la Corte se pronunciaba sobre el tema.

A pesar de que la queja fue interpuesta hace casi cuatro años por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, el OIC abrió la investigación este año.

El INE subrayó que puede comparecer como tercer interesado para defender la independencia de criterio de quienes integran el órgano colegiado como un elemento para defender su autonomía.