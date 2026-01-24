INE renueva equipos de seguridad en 40 inmuebles

El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó un recorrido en las instalaciones de la sede nacional, esto con la intención de despejar dudas con respecto a las nuevas medidas de seguridad que han sido instaladas en oficinas y áreas comunes del instituto, sin precisar hasta el momento el costo total de la compra de torniquetes, plumas vehiculares y cámaras de videovigilancia.

El recorrido fue encabezado por José Alberto Pérez de Acha, encargado de la unidad técnica de servicios de informática del INE y Ofelia Sánchez Frías, jefa de Seguridad del INE, quienes no ofrecieron información financiera del proyecto a la mano, pero respaldaron la compra con el hecho de que desde hace 15 años el Instituto no modernizaba sus equipos de seguridad.

Sánchez Frías especificó que se renovaron equipos de seguridad en ocho inmuebles del INE en la Ciudad de México (CDMX) y en 32 Juntas Ejecutivas de los estados.

“No podemos seguir registrando todo en papel, tiene que haber un tema de seguridad”, dijo Sergio Uzeta, encargado de la Coordinación de Comunicación Social del INE.

Durante el recorrido, los funcionarios del Instituto especificaron cuatro áreas en donde se instalaron nuevos equipos de vigilancia y seguridad para la entrada a oficinas particulares.

El primero de ellos es la Torre I o puerta peatonal del conjunto ubicado en Viaducto Tlalpan 100, donde se instalaron plumas en entrada y salida de vehículos, se cambiaron los torniquetes de seguridad de la entrada y se instalaron cámaras nuevas en forma de burbuja.