Inegi crea dirección para medir pobreza en el país

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oficializó formalmente la integración de las tareas de medición de la pobreza a sus funciones, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En agosto pasado, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, había comentado que para poder absorber dicha responsabilidad se integraría una unidad a la estructura del instituto.

Sin embargo, finalmente se dio a conocer que se creó una nueva Dirección General de Evaluación y Medición de Pobreza, según el acuerdo que reforma el reglamento interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La nueva dirección tendrá bajo su responsabilidad a la Dirección General Adjunta de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social, y la Dirección General Adjunta de Medición de Pobreza.

Funciones

Entre las atribuciones que le encomendaron a la nueva Dirección se encuentran: Coordinar y supervisar la programación y los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de información para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Ssocial y Medición de Pobreza, así como realizar estudios e investigaciones.

También, coordinar la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Podrá proponer a la presidencia del Instituto los lineamientos, criterios y metodologías para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y medición de pobreza.