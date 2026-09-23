Infantes pasan hasta 4.5 hrs diarias conectados

En México, 85.4 % de las niñas y niños de entre cinco y 14 años utiliza internet, proporción que aumenta a 97.6 % entre las personas de 15 a 24 años, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llamó a avanzar en una legislación sobre inteligencia artificial (IA) y derechos digitales para proteger a la niñez y la adolescencia.

Durante el foro “Convivir en la era de la IA: prevención de la violencia digital y protección de derechos”, el organismo detalló que las niñas y niños de seis a 11 años permanecen conectados un promedio de 2.6 horas al día, mientras que el tiempo aumenta a 4.5 horas entre los adolescentes de 12 a 17 años y a 5.7 horas entre los jóvenes de 18 a 24 años.

La CNDH señaló que el encuentro tuvo como propósito proporcionar a madres, padres, personas cuidadoras y docentes herramientas para acompañar, orientar y proteger a niñas, niños y adolescentes en el uso de esta tecnología.

El organismo, presidido por Rosario Piedra, destacó la urgencia de contar con disposiciones que protejan a las personas menores de edad frente a la manipulación, la desinformación, el ciberacoso, los discursos de odio y la exposición a diferentes delitos.