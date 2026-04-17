Inflación está contenida dentro del rango histórico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inflación está contenida y dentro del rango histórico, por ello, informó que desde el Gobierno de México se trabaja en acuerdos con gasolineros, productores y comercializadores para que no haya incremento en el precio de la gasolina, el diésel y de los 24 productos de la canasta básica en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

"Se ha dicho mucho sobre la inflación: no está por encima de otros años, eso es muy importante. La gráfica que mostró Carlos Lerma, lo que podemos ver es: Que en 2017 estaba más alta. Que en el ´22 llegó a estar más alta, por la guerra en Ucrania. Y que ahora, aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras, la inflación está contenida, es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años o 26 años".

"Que sepa el pueblo de México que estamos atentos y estamos trabajando para que no se manifieste un incremento en el precio de los productos que impacte en la economía de las familias", enfatizó en su habitual conferencia matutina.

Reconoce ligero aumento en precio de tortilla

Sobre el precio de la tortilla, admitió que "ha habido un ligero aumento", pero señaló que el grano de maíz está en los niveles más bajo de la historia.

"¿Por qué están aumentando el precio de la tortilla, si en todo caso se compensaría con la posibilidad de incremento en otros precios? El gas LP disminuyó, no tendrían por qué estar aumentando los precios", dijo.

Anuncian inversión de mil millones de dólares de Flex

Así también, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció en la conferencia matutina, la inversión de mil millones de dólares (mdd) entre 2026 y 2028 de la empresa Flex, para el desarrollo de Centros de Datos de Inteligencia Artificial, con lo que se proyecta generar más de 5 mil empleos directos, que se sumarán a los más de 40 mil que la compañía ya genera en el país.

"Es una inversión muy importante en México", señaló Claudia Sheinbaum.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que esta inversión genera una red de proveeduría muy amplia, con lo que México se convierte en un lugar estratégico para el desarrollo de tecnología y de centros de datos.

Tema de exalcaldesa de Tecámac

En otro tema, la presidenta sostuvo que la senadora Mariela Gutiérrez no violó ninguna ley, luego de haber ordenado el sacrificio de más de 10 mil perros cuando fungió como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México. Sin embargo, reconoció que se pueden mejorar las prácticas.

"No violó la ley, porque estaba en una norma. En todo caso hay que cambiar la norma y hay que generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable, lo que se llama hoy los seres sintientes", dijo.

"Yo creo que es mejor siempre buscar la protección animal, siempre, y buscar las mejores prácticas para ello", agregó.

Descarta que cumbre en Barcelona sea anti Trump

Y al ser cuestionada sobre la cumbre en Barcelona, la mandataria descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, sea anti Donald Trump, y aseguró que acudirá con un mensaje de paz.

Explicó que el encuentro no busca confrontaciones, sino promover una visión positiva basada en el diálogo entre naciones.

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las aspiraciones de los senadores morenistas Andrea Chávez, quien pidió licencia en el Senado "para atender la tarea de acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua", y de Félix Salgado Macedonio, quien iría por la gubernatura de Guerrero si Morena le dice que "falta un lucero".

Sheinbaum Pardo reiteró que quienes busquen ser candidatos o candidatas tienen que renunciar al gobierno.

Y sobre el tema de desapariciones, la mandataria confirmó la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la próxima semana, con quien aseguró valorará de qué manera se puede colaborar conjuntamente para atender a las víctimas de desaparición y erradicar este delito vinculado con grupos delincuenciales.