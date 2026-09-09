Inflación por debajo del promedio de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer que la inflación general fue de 4.1 % en el mes de julio pasado en los países que la integran.

“La inflación anual en la OCDE, medida mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se mantuvo prácticamente estable en 4.1 % en julio de 2026”, luego del 4.2 % de junio pasado.

México tuvo un porcentaje menor de 3.12 %, una diferencia que lo ubicó 0.98 puntos porcentuales por debajo de las economías de la OCDE.

El descenso de la inflación general de la economía mexicana estuvo acompañado por una inflación subyacente de 3.95 % anual. Este indicador excluye productos con precios más variables, como algunos alimentos agropecuarios y energéticos, por lo que se utiliza para observar la tendencia de los precios en el mediano plazo.

En el caso de los países de la OCDE, “la inflación anual de la energía y la inflación subyacente se ubicaron en 11.6 y 3.6 %, respectivamente, sin variaciones relevantes”.

La inflación subyacente de la OCDE fue de 3.6 % en julio, por debajo de la registrada en México. La diferencia fue de 0.35 puntos porcentuales, lo que muestra que, aunque la inflación general mexicana fue menor, las presiones persistentes en bienes y servicios continuaron siendo de modo relativo más elevadas que en el promedio del organismo.