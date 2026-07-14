Inflación se encuentra en su nivel más bajo

La inflación general en México se ubicó en 3.37 % durante junio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, resultado al que han contribuido la estabilidad en los precios de los combustibles y el monitoreo permanente de productos de la canasta básica, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.

El funcionario destacó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor suma tres meses consecutivos a la baja, al pasar de 4.59 % en marzo a 4.45 en abril, 3.94 en mayo y 3.37 % en junio.

Escalante Ruiz señaló que, entre las acciones que han ayudado a contener la inflación, especialistas y analistas financieros han destacado la permanencia del programa que mantiene la canasta básica en un precio máximo de 910 pesos, así como la estrategia de estabilización de los precios de la gasolina regular y el diésel.

En ese sentido, informó que 85 % de las estaciones de servicio comercializan el diésel por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que el 20 % restante mantiene precios por encima de un margen razonable.