Infonavit posee contratos para 100 mil casas

Como parte del programa de construcción de vivienda nueva, el Infonavit ya tiene contratos con desarrolladores locales para iniciar la construcción de sus primeros 100 mil inmuebles. Estas casas o departamentos estarán enfocados a satisfacer la demanda de derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales; y cuyo precio máximo del inmueble será de 600 mil pesos.

En entrevista, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que se trata de vivienda ubicada en zonas urbanas o en la periferia de las principales ciudades, con todos los servicios, transporte y cercanía a comercios, escuelas y hospitales, por lo que no están desconectadas.

El instituto logró bajar el precio de la vivienda mediante convenios con los constructores locales donde el municipio regala el suelo, quita el pago de derechos, permisos, cobros estatales y municipales y eso reduce el costo de la edificación. “Nosotros vamos a financiar 100 % de la vivienda de manera que el constructor no va a tener que solicitar dinero a ningún banco, por lo tanto, no van a pagar ni un centavo de intereses y no van a gastar en la venta de la vivienda”, destacó.

Los contratos con desarrolladores ya están en marcha en prácticamente todo el país, salvo en Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México. El Infonavit calcula que las primeras viviendas se comenzarán a entregar en Cancún, Mérida, Tabasco, Tamaulipas y Sinaloa.

Inmuebles abandonados

Respecto a las casas y departamentos abandonados y ocupados de manera ilegal, Romero Oropeza informó que, tan sólo en el Estado de México, se han identificado 103 mil viviendas emproblemadas, de las cuales ya censaron 28 mil.

De esas 28 mil, 4 mil 183 están desocupadas o vandalizadas y en esas se podría iniciar un proceso de recuperación, siempre y cuando le pertenezcan al Infonavit.

“Algunas, no sabemos cuáles, son de nosotros. Las que son de nosotros las podemos rehabilitar y poner en renta, el problema es que la casa deshabitada puede ser de alguien que sacó el crédito hace 20 años y no ha pagado.