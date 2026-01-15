Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo ha contratado 319 mil viviendas como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, lo que representa 27 % de la meta sexenal de 1.2 millones de viviendas.

Detalló que al cierre de 2024 se habían contratado 311 mil viviendas, a las que se sumaron ocho mil más en enero de 2025, pese a que el programa inició de manera formal en abril tras la reforma legal del instituto.

Para este 2026, el Infonavit tiene una meta de 396 mil viviendas contratadas, cifra que, de alcanzarse, permitiría cerrar con cerca de 700 mil viviendas, quedando alrededor de 500 mil para el periodo 2027–2030.

Romero Oropeza destacó que los estados con mayor número de viviendas contratadas son Veracruz (40 mil), Tamaulipas (37 mil), Quintana Roo (31 mil), Yucatán y Tabasco, con cerca de 30 mil cada uno. Para este año, se prevé un crecimiento significativo en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Baja California.

Simplificación de requisitos

Uno de los cambios más relevantes, subrayó, es la simplificación total de los requisitos para acceder a un crédito.

Señaló que se eliminó el sistema de puntos y decenas de trámites, por lo que hoy casi todos los derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos y no cuentan con crédito hipotecario vigente pueden acceder a un financiamiento.

Añadió que el monto del crédito otorgado a este sector es, en promedio, de 600 mil pesos, equivalente al costo de la vivienda, lo que permite a las familias adquirir casa propia sin necesidad de endeudamiento adicional.

De las viviendas ya entregadas, 85 % corresponde a personas con ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos.

Finalmente, destacó la solidez financiera del instituto, al informar que el Fondo de Vivienda pasó de 779 mil millones de pesos (mdp) en 2024 a 892 mil mdp, y que, sumando los recursos disponibles en tesorería, el Infonavit cuenta con casi un billón de pesos para la construcción y financiamiento de vivienda.