Informa AMLO sobre el pago de programas

El jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se adelantará el pago para los beneficiarios de los Programas del Bienestar, esto ante la veda electoral que inicia el 1 de marzo.

López Obrador afirmó que el Gobierno Federal respetará los tiempos de la campaña electoral y no entregar apoyos como “se hacía antes” que incluso la víspera al día de la elección se entregaban prebendas o “se comprobaban” votos.

Posteriormente presentó en la acostumbrada “mañanera” el despliegue de fechas y montos que recibirá la población beneficiada de los programas sociales.

Más adelante el jefe del Ejecutivo Federal aclaró: “Estamos a un mes que inicie la veda electoral, a finales de febrero ya comienza la veda, porque el 1 de marzo inicia la campaña, entonces no se puede entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos, para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción, hasta un día antes de la elección, en la noche”.

A partir del próximo lunes y durante todo febrero se dispersará el monto de dos bimestres de tres de los principales programas del Bienestar: las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad y para madres trabajadoras.

Los 12.1 millones de beneficiarios del programa de pensiones para adultos mayores recibirán 12 mil pesos de los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Los depósitos se realizarán a partir del lunes 29 de enero y concluirán el 23 de febrero, y cada día durante ese mes corresponderá a una letra en orden alfabético de acuerdo al apellido de los beneficiarios.

Para las personas que cumplan los 65 años —edad mínima para recibir la pensión— entre el pasado 1 de noviembre y el 30 de junio, y ya se registraron para el programa, se les entregarán las tarjetas del bienestar entre el 1 y 19 de febrero y recibirán el apoyo correspondiente en los próximos días.