Informa Harfuch sobre la detención de “Viejón”

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Gustavo “N”, “Viejón”, jefe del grupo operativo La Barredora, afín al CJNG.

Delitos

Por medio de su cuenta de X, García Harfuch detalló que “Viejón” está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el estado de Guanajuato.