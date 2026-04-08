Informa sobre credencialización para 24 ciudades

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar informó que la credencialización del Servicio Universal de Salud comenzará con personas de 85 años o más originarias de las 24 capitales de entidades que cuentan con IMSS-Bienestar. La secretaria explicó que el registro se llevará a cabo en Módulos del Bienestar, los cuales se podrán ubicar en la página de gob.mx/bienestar al anotar su entidad y municipio.

Las ciudades donde iniciará el registro son: Mexicali, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Campeche, Campeche; Colima, Colima; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; las 16 alcaldías de la Ciudad de México; Chilpancingo, Guerrero; Pachuca, Hidalgo; Toluca, Estado de México; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos.

Así como Tepic, Nayarit; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tlaxcala, Tlaxcala; Xalapa, Veracruz; Mérida, Yucatán; y Zacatecas, Zacatecas.

¿Qué día es el registro?

Montiel Reyes señaló que el registro será por la letra del primer apellido y de manera gradual de acuerdo al rango de edad. Los lunes 13 y 27 de abril se comenzará con las letras “A” y “B”. Para los martes 14 y 28 de abril se registrará a las personas cuyo apellido comienza con la letra “C”.

Para los miércoles 15 y 29 de abril serán las letras “D”, “E” y “F”; para los jueves 16 y 30 de abril se registrarán los apellidos que inician con la letra “G”; para el viernes 17 de abril se registrarán las letras “H”, “I”, “J”, “K” y “L”; el sábado 18 de abril será para rezagados de las letras “A” hasta la “L”.

El lunes 20 de abril se continuará con la letra “M”; el martes 21 de abril se registrarán a quienes su primer apellido comience con las letras “N”, “Ñ”, “O”, “P”, y “Q”; el miércoles 22 de abril seguirá la letra “R”; y el jueves 23 de abril se registrarán las letras “S”, “T” y “U”.

Para el viernes 24 de abril se continuará con las letras “V”, “W”, “X”, “Y” y “Z”. Finalmente, el sábado 25 de abril se atenderán a personas rezagadas con apellidos que inicien con la letra “M” hasta la “Z”.

Requisitos y documentos

Montiel Reyes indicó que los requisitos para inscribirse a este derecho son: una identificación oficial con fotografía.

También acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana o el documento migratorio que esté en trámite en caso para las personas que están en solicitud de refugio. Se solicitará CURP certificada, así como comprobante de domicilio y teléfono de contacto.