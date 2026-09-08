Informan de operativo bilateral antidrones

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que desde el 31 de agosto al 21 de septiembre de este año, se realiza la operación binacional antidrones Águila Alta, en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California-San Diego, California, similar a la realizada del 17 al 31 de marzo, en Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas.

La operación tiene como finalidad contar con una frontera más segura mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común, para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

La dependencia señaló que estas acciones se dividen en dos fases: la primera, del 31 de agosto al 2 de septiembre en Tijuana y San Diego, en donde se efectuó un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones.

La segunda, se encuentra materializándose hasta el 21 de septiembre mediante el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles.

La dependencia resaltó que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con respeto a la soberanía nacional.