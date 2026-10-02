Informan de requisito para exportación de aguacate

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que, a partir de este 1 de octubre, será obligatorio contar con el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) para la venta del aguacate mexicano en el extranjero, conforme al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por medio de la plataforma X, la STPS informó que el nuevo mecanismo establece que la exportación del aguacate estará sujeta a regulación de la dependencia mediante el CLA.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el Certificado Laboral para la Agroexportación es un documento nominativo e intransferible, emitido por la STPS, a través de la plataforma digital Velagro, que acredita el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social de las personas físicas o morales que participan en la cadena de valor de productos agrícolas destinados a la exportación.

Cabe mencionar que el certificado constituye una regulación no arancelaria y deberá declararse en el pedimento correspondiente al momento de realizar el despacho aduanero.

Asimismo, los exportadores deberán tramitar dicho certificado mediante la plataforma Velagro y transmitirlo como documento digital o electrónico anexo al pedimento.

Los certificados solicitados y emitidos, a través del sitio mencionado, desde el 15 de septiembre ya son válidos.

Para poder solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación se deberá registrarse a través de la página https://velagro.stps.gob.mx/.