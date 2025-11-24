Informe expone panorama de violencia en Sinaloa

Sinaloa vive una de las peores etapas de inseguridad y violencia en su historia, con una escalofriante cifra de dos mil 76 asesinatos en 14 meses, dos mil 835 desapariciones forzadas, con una grave caída en la economía en diversas ramas, entre ellas la comercial y la inmobiliaria, dijo Martha Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa.

Al rendir un informe en representación de Organizaciones Ciudadanas y Empresariales, señaló que no se busca generar confrontaciones estériles, ni construir un relato propagandista, sino divulgar datos reales, sin maquillajes, tomados de fuentes oficiales federales y estatales.

En alusión al Cuarto Informe de Gobierno del ejecutivo estatal que fue presentado por escrito y que el próximo viernes Rubén Rocha Moya hablará de él, con los diputados locales, puntualizó que como ciudadanía organizada, sacan a la luz pública datos para que la ciudadanía dimensione con objetividad el daño que provoca la inseguridad.

Comentó que en materia laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el mes de octubre de este año, Sinaloa perdió 10 mil empleos formales en un año y 15 mil empleadores por cuenta propia desaparecieron Al detallar el informe ciudadano, dijo que para dimensionar los efectos negativos de la violencia que permanece en Sinaloa, se conoce que un 44 por ciento de la población, dejó de salir de sus hogares a visitar familiares o amigos.