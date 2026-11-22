El capo Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), donde permanece tras ser detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Sinaloa.

Un convoy con vehículos artillados de ambas instituciones lo trasladó la madrugada del sábado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la sede de la Femdo, en el centro de la capital del país.

Luego de ser capturado por fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el líder del Cártel de Guasave fue traído a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) le practicará exámenes médicos y diversas diligencias de ley antes de ser presentado ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Mantienen operativo afuera de la Femdo

En tanto, personal castrense mantiene un operativo de seguridad afuera de las instalaciones de la Femdo, con vehículos artillados.

A su vez, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) celebró la detención de Meza Flores, pues representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México.

Durante la operación, también fueron detenidos integrantes del círculo cercano de “El Chapo Isidro”, precisaron las fuentes consultadas sin dar más detalles de la operación que desató una relación violenta de los integrantes del Cártel de Guasave, similar al llamado culiacanazo en 2019.

Captura desata caos en Sinaloa

Balaceras, bloqueos con vehículos incendiados y helicópteros del Ejército disparando desde el aire fue parte de la jornada de violencia que se registró la noche del viernes en distintos puntos del municipio de Guasave, ubicado al norte de Sinaloa.

A través de la red social X, la Defensa dio a conocer los detalles de la captura del capo, además de confirmar la cooperación bilateral con organismos de inteligencia de Estados Unidos (EUA).

El organismo también remarcó la participación de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Mueren siete agresores y cuatro militares

Por lo anterior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que murieron siete agresores y cuatro elementos de las fuerzas armadas durante la captura de “Chapo Isidro” en Sinaloa, por lo que lamentó el deceso de los elementos federales.

Explicó que el grupo armado intentó impedir la captura de su jefe y durante el enfrentamiento murieron siete agresores y aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

Johnson elogia a fuerzas de seguridad mexicanas

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, elogió a las fuerzas de seguridad mexicanas “por su valentía y profesionalismo” que llevaron a la detención del líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, identificado como líder del Cártel de Guasave y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

“Elogio a las fuerzas de seguridad de México por su valentía y profesionalismo al llevar a cabo esta operación. El intercambio estratégico de inteligencia entre Estados Unidos y México ayudó a hacer posible esta operación, lo que llevó a la detención de Fausto Isidro ‘Chapo Isidro’, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, y a dos miembros clave más de la organización criminal Beltrán Leyva”, escribió el diplomático en su cuenta de X.