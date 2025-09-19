Ingresa Hernán Bermúdez al Altiplano

En punto de las 19:00 horas, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca, después de ser expulsado de Paraguay a territorio mexicano. El exfuncionario fue detenido en su casa de ese país durante la noche del viernes 12 de septiembre.

Tras casi 30 horas, "El Abuelo" o "Comandante H" pisó suelo mexiquense, luego de salir de Paraguay hacia Bogotá y realizar una escala en Tapachula, Chiapas, para posteriormente ser trasladado a Toluca.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Hernán "N" fue dirigido en un vehículo tipo rhino de la Fiscalía General de la República desde el Aeropuerto en Toluca con rumbo al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano.

Giran orden de captura por 3 delitos

Un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, giró orden de captura contra el secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos (huachicol).

Lo anterior con funciones de administración, dirección o supervisión, según el mandamiento judicial librado el miércoles.

De acuerdo con fuentes federales, la Fiscalía General de la República aún no le cumplimentó la orden de aprehensión a Bermúdez Requena, una vez que quedó a su disposición tras ser expulsado de Paraguay donde fue detenido la semana pasada.

De este manera, el exjefe policiaco designado por el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, deberá ser presentado ante el juez del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se espera sea recluido.

El presunto líder criminal llegó a Toluca esposado, con la cabeza baja, sudadera Jordan, pantalón negro y tenis sin agujetas, para posteriormente ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en el Edomex.

El agente le leyó sus derechos y le preguntó si, en caso de ser extranjero, requería la notificación al consulado de su país sobre su detención o si necesitaba un traductor o intérprete. Hernán Bermúdez con un monosílabo y sin levantar la mirada respondió que "no".

"Tiene derecho a guardar silencio o si es su deseo declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente", dijo el agente al exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de ser el "Comandante H", jefe del grupo criminal La Barredora.

En su lectura de derechos le recordaron a Requena que tenía derecho a ser considerado inocente hasta que se determine lo contrario; sin embargo, el presunto líder criminal era buscado desde julio pasado en más de 190 países por la Interpol.

A pregunta expresa sobre si tenía pertenencias, el exfuncionario levantó un poco la mirada y dijo que tenía "pocas", mostrando una mochila negra con azul, sin dejar ver el contenido de las mismas.