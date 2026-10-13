Ingresa papa al hospital, sin compromisos

El apartamento papal del décimo piso está listo, al igual que el quirófano. El Policlínico Gemelli de Roma se prepara para recibir hoy martes, a última hora de la mañana, al papa León XIV. El objetivo es extirpar el nódulo en una fase inicial y localizado, como explicó el propio pontífice el domingo durante el Ángelus, en el menor tiempo posible para permitirle retomar rápidamente su vida cotidiana.

El resultado de la intervención y de la posterior biopsia serán determinantes, pero en el Vaticano predomina el optimismo. Mientras tanto, se cancelaron todas las audiencias hasta el martes 20 de octubre, en línea con la previsión inicial de una semana de hospitalización después de la operación.

Por ahora, sigue sin definirse si el Papa podrá pronunciar el Ángelus del domingo 18 de octubre. “Se verá día a día”, señalaron fuentes vaticanas. En los palacios de la Santa Sede, sin embargo, se respira serenidad, la misma que transmitió León XIV cuando anunció personalmente que deberá someterse a una intervención quirúrgica.