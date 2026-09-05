Ingresan a penal a detenidos por asesinato de tecladista

En vehículo blindado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegaron Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” al Penal de Barrientos, para ser presentados ante un juez por su probable participación en la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y de su esposa e hija, así como de una trabajadora doméstica.

Poco antes de las 09:00 horas salieron escoltados por unidades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional (GN) desde el Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México, en Toluca.

El plazo constitucional de 48 horas para resolver la situación jurídica de ambos se vence este viernes, a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con lo precisado por la FGJEM.

Los dos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en espera de la audiencia inicial de formulación de imputación.