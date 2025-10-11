Ingreso por turismo suma 2.25 mil mdd en agosto

En el octavo mes del año, el ingreso por el gasto total de los visitantes internacionales a México fue de dos mil 252 millones de dólares (mmdd), cifra 3.4 % superior a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de visitantes que ingresaron al país en agosto, 3.8 millones fueron turistas internacionales, es decir, viajeros residentes en el extranjero que pernoctan en México, cuya cantidad fue 9.9 % mayor a los del año anterior.

En el caso de los turistas de internación, viajeros residentes en el extranjero que avanzan al interior de México pasando la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan por lo menos una noche dentro de algún destino de este, sumaron 1.8 millones en agosto pasado, cifra 2.2 % superior a la observada un año antes.