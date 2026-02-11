Ingresos del gobierno federal inician con fuerza

Los ingresos del gobierno federal iniciaron el 2026 con fuerza gracias a que la recaudación de impuestos aumentó respecto a lo programado.

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que en enero entraron a las arcas gubernamentales 649 mil 82 millones de pesos (mdp), monto superior en términos reales en 8.6 % respecto al mismo mes del año anterior.

Es decir que fue un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos (mdp) frente a lo contabilizado en el primer mes de 2025.

Con esa cifra rebasa en 105.4 % lo programado para enero en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Congreso de la Unión, según el SAT.

A su interior, los ingresos más importantes se captaron vía el cobro de los diversos impuestos que integran el sistema tributario mexicano.

También representaron un monto considerable que logró superar a lo calendarizado con un total de 595 mil 758 mdp.