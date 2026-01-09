Inhabilita FGR 242 tomas clandestinas de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) inhabilitó, tan solo en el mes de diciembre del año pasado, 242 tomas clandestinas dedicadas al robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo, además de decomisar 42 mil 974 litros de combustible.

Como parte de las acciones realizadas por esta dependencia federal, se informó que en el combate al robo de combustible se aseguraron 38 vehículos tipo pipa y se inhabilitaron 242 tomas clandestinas en diversos municipios, donde grupos delictivos intentaban extraer hidrocarburo de manera ilícita.

Durante este mismo periodo se iniciaron 287 carpetas de investigación relacionadas con este delito, de las cuales 283 fueron integradas sin personas detenidas, mientras que cuatro derivaron en la detención de seis sujetos presuntamente dedicados al huachicoleo.

En este balance, la Fiscalía también informó que se obtuvieron sentencias condenatorias contra 44 personas, a través del procedimiento abreviado, en 30 carpetas de investigación. Asimismo, se logró la vinculación a proceso de 41 imputados en 23 asuntos de competencia federal.

El robo de combustible en Hidalgo se mantiene como uno de los principales delitos que se cometen en la entidad, lo que coloca entre los que registran mayor número de tomas clandestinas. No obstante, el gobierno ha señalado la necesidad de que este ilícito también pueda ser sancionado por el ámbito estatal y no únicamente por la autoridad federal.