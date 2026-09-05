Inhabilitan 3 laboratorios de Los Chapitos

La Marina Armada, en conjunto con la FGR y la SSPC, localizó e inhabilitó tres laboratorios clandestinos ligados a la facción de Los Chapitos, en los que se aseguraron alrededor de 16.8 toneladas de aparente metanfetamina, en tres acciones diferentes realizadas en la capital de Sinaloa.

En el operativo más relevante, efectuado ayer resultado de trabajos de inteligencia naval en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, el personal de la Armada ubicó un laboratorio con una superficie aproximada de cinco mil 700 metros cuadrados en inmediaciones de la comunidad Corralejo, en el que se detectaron 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción.

Así como cuatro mil 350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual; cinco mil 700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para su elaboración.

Por su capacidad y volumen de producción, es el segundo laboratorio clandestino de mayor magnitud inhabilitado en lo que va de la presente administración, informó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con estimaciones de la dependencia, su neutralización representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera.