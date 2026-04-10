Inhabilitan a constructora por incumplimiento

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, reportó que la empresa Construcciones Arjato, S.A. de C.V. fue acreedora a una multa de 165 mil 26 pesos y una inhabilitación por tres meses para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que la sanción se impuso a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), debido a que no formalizó un contrato.

Garantias

De acuerdo con Anticorrupción, Construcciones Arjato no entregó la garantía de cumplimiento y, en consecuencia, no formalizó el contrato CFCRL/LO/14-003/2024, con el que resultó adjudicada, derivado de su participación en la Licitación Pública Nacional LO-14-PBE-014PBE998-N-3-2024.

Según la Secretaría de Buen Gobierno, el objeto de este contrato era la “adecuación y habilitación de espacios de oficinas, ampliación, redistribución de aire acondicionado y pintura interior en los edificios A y E del Conjunto Ajusco; aplicación de pintura exterior e interior en las oficinas de la sede en el edificio Vértiz del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ambas sedes en la Ciudad de México”.

La dependencia federal indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado lunes 30 de marzo y su publicación apareció este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, la empresa ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, razón por la que está impedida de participar en nuevas contrataciones con el Gobierno Federal.

Sin embargo, alegó que en caso de impugnación, defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta “con apego a derecho y en protección del interés público”.

Finalmente, reiteró su compromiso con la legalidad en las compras públicas y advirtió que incumplir en contratos públicos tiene consecuencias.