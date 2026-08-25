Inhabilitan a dos empresas por información falsa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inhabilitó a las empresas Limpieza Géminis, S.A. de C.V. y Transmareli, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal por proporcionar información falsa para obtener contratos públicos.

En un comunicado, explicó que a través del Órgano Interno de Control (OIC) en la Semarnat, se sancionó a la empresa de Limpieza Géminis, S.A. de C.V. con una multa económica por 158 mil 369 pesos e inhabilitación por tres meses.

Ello debido a que proporcionó información falsa al participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional número IA-16-512-016000997-N-1-2025 para la contratación del “Servicio Integral de Limpieza (para los inmuebles que ocupa la Semarnat en la Ciudad de México, oficinas de representación y oficinas en Mérida, Yucatán)”, consistente en la solicitud del trámite denominado “Planes de Manejo de Residuos No Sujetos a Manifestación Ambiental Única”.

Por otra parte, detalló que el OIC en la Comisión Nacional del Agua impuso a la empresa Transmareli, S.A. de C.V. una sanción económica de 814 mil 608 pesos e inhabilitación por seis meses con 21 días.

Ello por haber proporcionado información falsa al participar en la Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional Consolidada número LA-16-B00-016B00015-N-34-2025 para la “Contratación consolidada para el servicio integral para la realización de la Vigésimo Novena edición de los juegos nacionales, deportivos y culturales”.