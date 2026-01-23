Inhabilitan a empresa de alimentos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se impuso a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria una multa de 537 mil 720 pesos y una inhabilitación por un año por entregar información falsa, por lo que no podrá participar en licitaciones o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Detalló que la sanción se impuso debido a que la empresa proporcionó información falsa al participar en la invitación de la licitación IA-050GYR006-E405-2021, para la Adquisición de Víveres con Entrega y Distribución en las Unidades Médicas-Hospitalarias, a fin de cubrir necesidades para el Programa IMSS-Bienestar, consistente en dos resultados de laboratorio para detección de coronavirus.

La secretaría indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 9 de enero y su publicación apareció ayer jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).