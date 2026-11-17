La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) informó que inhabilitó por un año para ocupar un puesto en el servicio público a Martín Borrego Llorente, quien fuera jefe de oficina de la SRE con la excanciller Alicia Bárcena Ibarra, y quien en 2024, aprovechándose de su puesto realizó su boda en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (Munal).

Ayer lunes, en un comunicado, la SAyBG informó esta sanción y de otras 81 personas servidoras públicas, particulares y empresas, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 175 millones de pesos.

Se trató de un coctel en el Salón de Recepciones del Munal, con motivo, se dijo, del 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania el 4 de octubre de ese año. Después de darse a conocer el hecho, la SRE informó que el Órgano Interno de Control de la dependencia inició una investigación sobre el uso indebido de espacios públicos. Claudia Sheinbaum llamó a aclarar el caso y exhortó a no usar espacios públicos para ninguna conmemoración, celebración o actividad.