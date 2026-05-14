Inhabilitan a exfuncionarios del SAT y Banco Bienestar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que tras investigaciones por los Órganos Internos de Control en el SAT y en el Banco del Bienestar (Banbien) se acreditaron faltas administrativas graves cometidas por cuatro exservidores públicos, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les impuso inhabilitaciones de hasta por 10 años para desempeñar cargos en el servicio público, así como sanciones económicas.

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se investigó a Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente, quien fue inhabilitado por un año por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.

En el Banco del Bienestar, el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas, en donde, en dos casos estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos; y, en otro, con la realización de conciliaciones con información no verídica.

En este caso, los exfuncionarios inhabilitados por 10 años y multados fueron Juan D., exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo del Banco del Bienestar.