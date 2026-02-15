Inhabilitan a juez que concedió amparos contra exgobernador

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Juan Fernando Alvarado López, por faltas graves al resolver amparos que frenaron el cumplimiento de mandamientos judiciales contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A través de su Comisión de Disciplina, el Tribunal determinó que Alvarado López actuó fuera de la legalidad al conceder la protección de la justicia al exmandatario panista para que no fuera detenido y no le fueran suspendidos sus derechos político-electorales, así como para otros efectos en diversos juicios de amparo.

Derivado de una investigación por la queja presentada por el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna, el Tribunal de Disciplina Judicial señaló que la actuación del juzgador no fue aislada, sino que se trató de un desempeño sistemático que evidenció errores inexcusables en franco desacato a las leyes que rigen la actuación de un impartidor de justicia.

Dichas decisiones, aseguró, impactaron en otros procedimientos, inclusive vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que, Juan Fernando Alvarado López, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quedó impedido para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al acreditarse irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional.