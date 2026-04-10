Inhabilitan a supervisores electorales en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que dos aspirantes fueron inhabilitados como medida cautelar del proceso de reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales para el proceso local 2025-2026 del estado de Coahuila, debido a que estas personas eran posibles militantes del PRI.

La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE informó que de acuerdo con las investigaciones preliminares, la afiliación se había realizado de forma voluntaria.

Principios

Por lo anterior, advirtió en un comunicado que se podrían comprometer los principios de imparcialidad e independencia en su actuación ante el desarrollo y preparación del proceso electoral local en curso.

El órgano electoral ordenó impedir su contratación y en caso de haberse celebrado el contrato correspondiente, realizar las acciones conducentes para evitar que continúen ejerciendo el cargo.