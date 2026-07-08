Inhabilitan empresas por información falsa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal e impuso sanciones económicas de más de 600 mil pesos.

A través de un comunicado, explicó que el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social sancionó a la empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios con una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación de 1 año, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024.

Por otra parte, precisó que el OIC en el Servicio Postal Mexicano impuso una multa de 171 mil 972 pesos e inhabilitación de tres meses a la empresa Atv de Sahuayo, porque actuó con mala fe al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-1-26-2025, para la adquisición de “Cascos de Protección para Motociclista”, toda vez que adjuntó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad, cuya notificación de la sanción se realizó el pasado 29 de junio de 2026.