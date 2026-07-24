Inhabilitan laboratorios clandestinos de droga

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en días pasados, personal naval localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos en los estados de Michoacán y Nayarit, en donde fueron decomisados 11 reactores de aproximadamente 30 mil litros, así como 2.5 toneladas de precursores químicos, además de infraestructura especializada para la producción de sustancias ilícitas.

Por medio de un comunicado, la Semar a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que ambas instalaciones tenían una capacidad de producción superior a 17.5 toneladas mensuales, con un valor estimado en el mercado ilícito de 412 millones de dólares.

Afirmó que el decomiso representa que dichos recursos dejaron de fortalecer estructuras financieras de organizaciones delictivas debido a que también fueron asegurados reactores, condensadores, mezcladoras, sustancias químicas, precursores y diverso equipo especializado que se ocupa para la producción de sustancias ilícitas.