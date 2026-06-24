Inhabilitan por 20 años a diputado

El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, fue inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos, al incurrir en actos ilícitos, en la entrega del recurso del Programa Beca Futuro 2018, por un monto total de 5 millones 636 mil 600 pesos, cuando fue secretario de Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

El legislador argumentó que hubo vicios en el procedimiento de la Primera Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) y que va a recurrir a todas las instancias legales para defenderse.

La resolución, dentro del expediente PRA-0011/2025-I, también finca responsabilidades y sanciones a María Teresa Madrigal Alanís, en su cargo de directora de Desarrollo de la Economía Social y a Gerardo García Ambriz, quien fungió como delegado administrativo, ambos, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en la administración silvanista.

Auditorías detectaron desvíos

La resolución señala que derivado de la auditoría al Programa Beca Futuro 2018, se detectaron desvíos de recursos y pagos realizados sin aprobación del Comité Técnico del Programa “Becas Futuro”.

Indica, que las irregularidades, se cometieron al autorizar la entrega del recurso del Programa Beca Futuro 2018, por un monto total de $5,636,600.00 (cinco millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos pesos 00/100M.N.), que fueron entregados a 2 mil 24 personas que no fueron autorizadas por el Comité Técnico del Programa, de los cuales tampoco existe certeza de que se haya realizado su reintegro.

De acuerdo al expediente, ese recurso, fue entregado mediante presuntas asociaciones civiles, las cuales no están legalmente constituidas.