Inhabilitan y multan a empresa de equipo médico

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por tres meses a la empresa farmacéutica ABC Sivmed, debido a que proporcionó información falsa al participar en la licitación pública número LA-07-HZI-007HZI999-N-62-2025.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que también se impuso una multa de 171 mil 973 pesos, todo a través del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La licitación donde se presentó información falsa, explicó, fue para la contratación del “Servicio de Mantenimiento y Conservación al Sistema de Bombeo e Intercambiadores de Agua Helada y Caliente (segunda convocatoria)”; consistente en tres facturas.

Asimismo, indicó que ABC Sivmed ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.