Inhuman 14 cuerpos de Fosa Común

En nuevas excavaciones arqueológicas-forenses en la Fosa Común Tres, del panteón 21 de Marzo, en Culiacán, se inhumaron 14 cuerpos más, en calidad de no identificados, correspondientes preliminarmente a averiguaciones previas que se abrieron entre los años 2009 y 2013.

Las autoridades estatales dieron a conocer que estas labores forman parte de la intervención humanitaria que inició en junio de este año en la fosa común más grande del estado, cuyas acciones, consideradas históricas, forman parte de un amplio programa de trabajos para recuperar e identificar los cuerpos.

Se destacó que es la primera acción del Poder Ejecutivo el identificar a los cuerpos que fueron sepultados en fosas comunes en el estado, mediante trabajos científicos, auxiliados con nuevas tecnologías y cruces de información y datos con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el documento divulgado se hizo notar que a los 27 cuerpos recuperados con anterioridad de las fosas Uno y Dos se les mantiene bajo resguardo y en proceso de análisis científico, en el Centro de resguardo Temporal e Identificación Humana.