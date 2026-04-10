Inhuman 41 cuerpos no identificados en Chihuahua

Un total de 41 cuerpos que estaban sin reclamar o sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron inhumados en Chihuahua.

La acción la llevó a cabo el jueves la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en conjunto con la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Según se detalló, la acción comenzó con la disposición de los cadáveres, desde la tarde del miércoles 8 de abril, con la apertura de fosas por parte de personal del panteón municipal número 3, así como el traslado de los ataúdes con los cuerpos.

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que la inhumación realizada en el panteón municipal permitirá desahogar de manera parcial las instalaciones del Servicio Médico Forense.

De los 41 cuerpos que fueron inhumados, 37 corresponden a masculinos, tres son del sexo femenino y uno sin determinar.