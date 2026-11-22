Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reclamó a la dependencia que dirige Mario Delgado atender las demandas de justicia y dignidad laboral del magisterio, al exigir certeza en el empleo, mejores prestaciones, acceso a la vivienda y una representación sindical que defienda los derechos de los docentes.

A través de su cuenta de X, cuestionó a la dependencia, y aseguró que continuará con lo que denomina su “éxodo”.

Arriaga Navarro sostuvo que su movilización no obedece a intereses personales, sino a la defensa de los trabajadores de la educación y los estudiantes.

El exfuncionario federal inició el viernes 20 de noviembre una caminata desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a la Ciudad de México, para exigir una indemnización por lo que considera un despido injustificado.