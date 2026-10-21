Inicia audiencia de exfiscal César Jáuregui Moreno

La audiencia inicial del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por el delito de traición a la patria inició a las 8:00 horas del martes y a petición de la defensa se concedió un receso para revisar el expediente judicial y reanudar en las próximas horas.

El exfuncionario estatal supuestamente está relacionado con el caso de la participación de elementos de la CIA en el operativo de un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara.

Los abogados manifestaron que en ciertas partes la audiencia va a ser restringida y en otras abiertas y que el juez autorizó a su cliente a tomar sus medicinas.

Explicaron que están trabajando en conjunto tanto la acusación por el delito de traición a la patria del fuero federal y del fuero local de Chihuahua por los probables delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición por permitir la participación de agentes estadounidenses en actividades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

“No sabemos precisamente el delito (traición a la patria) por eso dieron el receso para apenas imponernos del contenido y ya cuando se formule la imputación vamos a tener la clasificación jurídica del caso concreto”, agregaron.

Hecho

Cabe señalar que el 19 de abril de este año, murieron dos integrantes de la CIA, así como el director de la AEI y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la Agencia Estatal, luego de desmantelar un laboratorio clandestino en la comunidad El Pinal.

Los elementos estatales junto con los agentes de la CIA sufrieron un accidente cuando el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez.