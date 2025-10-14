Inicia censo casa por casa en estados afectados

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que ya comenzó el censo casa por casa en los cinco estados del país afectados por las lluvias intensas de la última semana, con el fin de evaluar los daños en viviendas, agricultura, ganadería y locales comerciales, así como entregar los primeros apoyos económicos a las familias damnificadas.

Montiel explicó que el operativo se realiza por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y contará con la participación de 600 brigadas integradas por tres mil Servidores de la Nación, quienes recorrerán las zonas más afectadas.

“El censo se aplicará en todas las viviendas afectadas. Las y los servidores de la nación llenarán un formato con los datos personales, las pérdidas materiales y los daños en vivienda, mobiliario, agricultura y ganadería”, explicó la funcionaria.

Además, precisó que las familias censadas recibirán un cintillo de registro, el cual servirá como comprobante para recibir los apoyos.