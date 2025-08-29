Inicia construcción del Polo de Bienestar en Huamantla

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), informó que ya inició la construcción del Polo de Desarrollo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, y el cual se prevé que se concluya el 28 de febrero del próximo año, por lo que será el primero que se inauguré.

Detalló que en este Polo de Desarrollo del Bienestar se prevé una inversión superior a los 540 millones de dólares (mdd) y la creación de cinco mil nuevos empleos directos e indirectos.

En conferencia de prensa matutina, el secretario recordó que el proyecto de la mandataria es establecer en el país 15 Polos de este tipo, y el que ya inició su construcción es el de Tlaxcala.

Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, detalló que la construcción de este Polo de Desarrollo del Bienestar en Huamantla inició el pasado 28 de julio, y el cual se prevé entregar la obra concluida el 28 de febrero del próximo año.

Destacó que ya se tiene el 80 % del espacio comprometido con seis cartas de intención en etapa de compra-venta de terrenos, y se negocia con cuatro empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse.

“Tlaxcala es el primer estado del país en iniciar la construcción del Polo del Desarrollo para el Bienestar en Huamantla. Con gran satisfacción le comentó que desde el 28 de julio ya estamos trabajando y mi compromiso es entregar esta obra el 28 de febrero de 2026.

“Ya tenemos el 80 % del espacio comprometido con seis cartas de intención en etapa de compra-venta de terrenos, y ya negociamos con cuatro empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse en esta región estratégica. Esto representa una inversión superior a los 540 mdd y la creación de cinco mil nuevos empleos directos e indirectos”, subrayó.

En Palacio Nacional, la gobernadora de Tlaxcala destacó que entre las empresas que se instalarán en este Polo se encuentran empresas alemanas y de Estados Unidos.

Lorena Cuellar Cisneros invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a dar el banderazo de inicio de operaciones en este Polo el próximo 28 de febrero del 2026, e invitó a los empresarios de México y el mundo a invertir en ese estado.