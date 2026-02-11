Inicia control de plaga desde Tampico

Estados Unidos inició la dispersión de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado (GBG), con operaciones enfocadas en reforzar la cobertura sanitaria a lo largo de la frontera con México, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con su titular, Brooke Rollins, la medida busca fortalecer la detección, el control y la erradicación de la plaga ante su desplazamiento hacia el norte, por ello, en esta fase las moscas estériles se dispersan desde la instalación ubicada en Tampico, desde donde se amplía la cobertura de la operación a lo largo de la frontera entre ambos países.