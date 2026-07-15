Inicia denuncias por muerte de mexicanos en USA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó las acciones que ha hecho el Gobierno de México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se presentarían denuncias por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

En seguimiento a las medidas anunciadas, la SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, detalló que este lunes 13 de julio se iniciaron acciones como una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos; denuncias ante fiscalías estatales; acciones civiles de cese y desistimiento; y comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Cancillería indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la Embajada de México en ese país.

Además también serán presentadas denuncias ante las fiscalías estatales, a través de su embajada en Estados Unidos y de su red consular.

Así mismo envío escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas.

Se detalló que el primero, suscrito por el consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro personas mexicanas.

El canciller Roberto Velasco dirigió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “informando sobre las defunciones de personas mexicanas bajo custodia de ICE y solicitando que su oficina recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos”.