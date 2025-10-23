Inicia entrega de primer apoyo a damnificados

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el pasado miércoles 22 de octubre inició la dispersión del primer apoyo para las personas afectadas por las intensas lluvias en cinco estados del país.

Mediante redes sociales, Montiel Reyes indicó que continuaría hasta el miércoles 29 de octubre la realización de la entrega de apoyos a personas damnificadas en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En el caso de Hidalgo, la entrega comenzará a partir del 25 de octubre y hasta el 5 de noviembre.

La Secretaría de Bienestar señaló que enviará un mensaje de texto con el día, la hora y el Módulo Bienestar correspondiente para recogerlo, por lo que se debe acudir en la fecha asignada.

También recordó no olvidar los documentos requeridos, los cuales son: talón de censo (cintillo) y copia de identificación oficial.