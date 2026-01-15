Inicia Estados Unidos la Fase Dos de plan para la paz en Gaza

El enviado del presidente Donald Trump dijo que el plan para terminar la guerra en Gaza comienza su fase dos, con el objetivo de desmilitarizar el movimiento islamista Hamás.

“Anunciamos el lanzamiento de la Fase Dos de plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, gobernanza tecnocrática y reconstrucción”, escribió Steve Witkoff en X.

La segunda fase también incluirá la creación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros encargado de administrar la Franja de Gaza.

La formación de este grupo fue anunciada horas antes por Egipto, país que hizo de mediador en las conversaciones de paz.

La fase dos comienza con “la desmilitarización total y la reconstrucción de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”.

“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido. El incumplimiento de estas obligaciones acarreará graves consecuencias”, afirmó Witkoff.