Inicia foro Semana de Cultura de Paz

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el lunes 8 de septiembre la Primera Semana de Cultura de Paz, un “amplio proceso de análisis, diálogo y reflexión en torno a la importancia de trabajar de manera consistente hacia la instauración de una cultura de paz en el país y de erradicación de las diversas formas de violencia, como ejes transformadores de la sociedad”.

A través de un boletín informativo, la Universidad Nacional indicó que la Semana de Cultura de Paz será un foro abierto, democrático y plural, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 del mes en curso, y que reunirá a académicos, especialistas, activistas, representantes de instituciones de educación superior nacionales y del extranjero, de organizaciones civiles, del gobierno federal y del clero, así como integrantes de la comunidad universitaria.

Aunado a ello, explicó que esta forma parte de la estrategia transversal y permanente en materia de cultura de paz impulsada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, con la intención de colocar a la paz como un principio articulador de la vida universitaria y del compromiso social de la máxima casa de estudios con el país.

En ese sentido, detalló que los trabajos se desarrollarán mediante ocho paneles temáticos: Educación y ciencia para la paz; Derechos humanos y resolución pacífica de conflictos; Violencias sociales y resistencias para la paz; Tejido social comunitario y redes sociales de apoyo; Estado de derecho y justicia social; Género, diversidades y paz; Jóvenes y cultura de paz; y Medio ambiente, territorio y paz sostenible.

Participantes

Los premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y Juan Manuel Santos; la científica Ana María Cetto; el presidente de la Anuies, Luis Armando González Placencia; la periodista Gabriela Warkentin; la escritora Eufrosina Cruz; la activista Marieclaire Acosta; y el jurista y académico, Diego Valadés, entre otros destacados panelistas.