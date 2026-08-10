Inicia Jornada Nacional de Reforestación 2026

En Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, que tiene como meta sembrar 6.6 millones de árboles y plantas y un millón de semillas en 32 mil 184 hectáreas (ha) de las 32 entidades del país, con miras a que hasta el 2030 se produzcan y planten mil 500 millones de plantas, árboles y semillas. Además, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para lanzar una propuesta: renombrar el Paso de Cortés —sitio donde comenzaron las labores reforestadoras— como el “Paso de los Pueblos Indígenas”.

“No es casualidad que el día de hoy sea el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el día de hoy sea la Jornada Nacional de Reforestación. Ya lo comentaron, se suman a esta jornada los más de 400 mil sembradores y sembradoras, se suman las Fuerzas Armadas, nuestro Ejército, Guardia Nacional, Marina, se suman muchos miles de ciudadanas y ciudadanos; igual todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de Gobierno, porque esta no es tarea solo de los pueblos indígenas, es tarea de todas y de todos conservar nuestro territorio, reforestar.

“Hablando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés, fue por aquí que Hernán Cortés, después de la masacre de Cholula, pasó a Tenochtitlan y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso: el Paso de los Pueblos Indígenas”, propuso.

La jefa del Ejecutivo recordó que hace ocho años, con el inicio de la Cuarta Transformación, comenzó el programa Sembrando Vida, que a la fecha ha permitido la reforestación de más de mil 500 millones de árboles de distintas especies que han traído bienestar a los pueblos originarios, quienes son los que mantienen mejor conservados los territorios naturales del país.

Firma decreto

Además, la presidenta firmó un decreto para establecer que cada segundo domingo de agosto se lleve a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.

Desde la localidad Santiago Xalitzintla y a 9 kilómetros del volcán Popocatépetl, la mandataria destacó que antes de la llegada del español Hernán Cortés, las comunidades y pueblos indígenas establecieron el camino hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ahora también entrada al Parque Nacional de esta región.

Refrenda compromiso con pueblos indígenas

Al citar al biólogo Víctor Manuel Toledo, expresó que las zonas más conservadas del territorio mexicano son las áreas que ocupan las comunidades y territorios de los pueblos indígenas. En ese sentido, explicó que su gobierno y el programa Sembrando Vida tiene la visión de reconocer a los pueblos indígenas, quienes han conservado el territorio y donde han evitado incendios o deforestación.

“Es ahí en donde se mostró históricamente por cientos de años, por miles de años, la conservación de la naturaleza se reconoció que no podía haber desarrollo, le llamamos hoy, sin el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Por eso no es casualidad que el día de hoy sea el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que el día de hoy sea la Jornada Nacional de Reforestación”, dijo.

Destacó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador creó el programa Sembrando Vida, con el cual, en ocho años, se han reforestado mil 500 millones de árboles, frutales, maderables y además producen maíz, fruta y cacao, lo que les ha permitido bienestar para sus familias. Señaló que desde entonces, también se han establecido viveros en distintos lugares del país que recuperan las semillas y que “siembran todos los años más y más árboles para el sustento de sus familias y para conservar el medio ambiente y restaurar los territorios”.

La mandataria invitó a todos los mexicanos a sumarse a la Jornada de Reforestación de forma anual, “para que reforestemos desde el norte hasta el sur, desde el este, hasta el oeste, desde los desiertos hasta la selva”, expresó.

A su llegada al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Sheinbaum Pardo encabezó una ceremonia prehispánica al volcán Popocatépetl, en la cual, la pobladora Perla Sevilla explicó que cada mes de marzo, se realizan ofrendas para pedir por lluvias y garantizar buenas cosechas. Al finalizar el acto, la presidenta de México plantó varios pinos y supervisó la jornada de reforestación por unos minutos.