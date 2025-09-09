Inicia juicio contra acusado de intentar matar a Trump

El juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump el 2024 en un campo de golf en Florida cuando era candidato, comenzó el lunes con la selección del jurado en Florida, donde el imputado pidió estríperes y una pelea con el ahora presidente para resolver la batalla legal.

Juicio

Routh, quien pidió defenderse a sí mismo desde julio, tendrá su juicio en Fort Pierce, en el centro de Florida, con la jueza Aileen M. Cannon, quien llegó al cargo nombrada por Trump en 2020 y es conocida por haber desestimado en julio de 2024 el juicio contra el actual mandatario por su mal manejo de documentos clasificados. La selección del jurado durará tres días, mientras el próximo jueves serán las declaraciones inaugurales del juicio.

Controversia

El acusado despertó renovada controversia la semana pasada por haber pedido de manera formal a la Corte “algunas estríperes femeninas”, además de una pelea y una competencia de golf contra Trump para resolver su proceso.

El hombre de Carolina del Norte se declaró en septiembre de 2024 no culpable de los cinco cargos que afronta, entre ellos el intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para promover un delito violento y agresión a un funcionario federal.