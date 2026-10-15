Inicia la Campaña Nacional de Vacunación

La Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, haciendo un llamado a la población a participar en la aplicación de vacunas que ayuden a prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante esta época.

La temporada de frentes fríos en México comenzó en septiembre de 2026 y finalizará en mayo de 2027, con un pronóstico de 56 sistemas frontales según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Por ello, la protección ante las bajas temperaturas y otros fenómenos climatológicos es importante. Las enfermedades respiratorias más comunes en esta temporada, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son el resfriado, la gripe, bronquitis, neumonía y el Covid-19.

Además, también se añadió la aplicación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), para personas embarazadas que se encuentran entre las 32 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de brindar protección al bebé contra el virus desde sus primeros meses de vida.