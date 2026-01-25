Inicia la temporada de avistamientos de ballena gris

La temporada de avistamiento de ballena gris en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno inició el pasado 15 de diciembre de 2025, con el arribo de los primeros ejemplares a los santuarios de reproducción, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

De acuerdo con el primer censo de la temporada, en la Laguna Ojo de Liebre se registraron 121 cetáceos, entre ellos 13 ballenas con cría y 95 ballenas solas. En la Laguna San Ignacio se contabilizaron seis ejemplares, de los cuales dos son madres con cría y dos ballenas solas, para un total preliminar de 127 individuos.

La Conanp prevé que el número de ballenas aumente conforme avance la temporada, cuyo cierre está programado para abril. Como referencia, durante el periodo 2024-2025 se contabilizaron 568 cetáceos en la Laguna Ojo de Liebre y 91 en la Laguna San Ignacio.

Para la temporada actual, la dependencia federal otorgó 56 autorizaciones para la prestación de servicios turísticos de observación de ballenas a cooperativas pesqueras, ejidatarios y empresarios locales, actividad que genera beneficios económicos directos para más de 2,650 personas en la región.

Las actividades de avistamiento se realizan bajo los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, indicó la Conanp, que establece medidas para garantizar la seguridad de los ejemplares y la conservación de su hábitat.

La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno cuenta con una extensión superior a 2.5 millones de hectáreas y es una de las Áreas Naturales Protegidas más grandes del país. En esta zona, la Conanp mantiene acciones de vigilancia y conservación en coordinación con la Profepa y comités comunitarios.