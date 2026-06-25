Inicia operación evacuar barcos de Ormuz

La operación para evacuar a los miles de marineros que permanecen a bordo de cientos de buques bloqueados en el Golfo comenzó.

La Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas anunció que elaboró un plan “a gran escala” que “se llevará a cabo en estrecha colaboración con Irán, Omán, todos los demás Estados costeros de la región, Estados Unidos y la industria marítima”.

La operación para evacuar de forma segura a más de 11.000 marineros atrapados en unas 600 embarcaciones requerirá “varias semanas” y se desarrollará a través de dos rutas: una septentrional, por aguas iraníes, y otra meridional, por aguas de Omán y zonas coordinadas por Estados Unidos, precisó la OMI.

“Después de meses de dificultades y sufrimiento para miles de marineros inocentes, recibo con profunda satisfacción el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que representa un paso decisivo hacia el establecimiento de la seguridad marítima y el fin de los inaceptables ataques contra la navegación civil”, resaltó el secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez.